Kampfansage an Moskau „Stärker, verzweifelter, wütender“

Hinter dieser Schlammschlacht steht die politische Kluft zwischen Nawalnys exilierten Radikaldemokraten und den letzten Regimekritikern in der Heimat, die viel gemäßigter auftreten. Dazu gehört auch der Liberale Boris Nadeschdin. Seine Teilnahme an den Präsidentschaftswahlen scheiterte an den formalen Schikanen der Wahlbehörden. Aber seine Forderung nach Frieden mit der Ukraine sorgte für Furore.