Zeichen mehren sich Steht die Hamas vor dem Ende?

Dutzende Männer in Unterhosen sitzen hintereinander auf einer schmutzigen Straße, die meisten barfuß, die Köpfe gesenkt. Im Hintergrund stehen in kleinen Gruppen Soldaten in Uniform. Es ist eines von mehreren Bildern aus dem Gazastreifen, die die israelische Armee derzeit verbreitet. Bei den Männern soll es sich um Kämpfer der Hamas handeln, die sich den Soldaten ergeben haben. Die Bilder dienen offenbar zur Unterstreichung einer Botschaft, die Israels Regierung zu verbreiten sucht: Die Hamas verliere die Kontrolle in Gaza. „Zu den Terroristen der Hamas sage ich: Es ist aus“, sagte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in einer Video-Botschaft am Sonntagabend. „Ergebt euch – jetzt.“