Bundespräsident Steinmeier „bewundert“ Entwicklung Rumäniens

Bundespräsident Frank-Walter Rumäniens hat Rumänien seine „Bewunderung“ für die Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten ausgesprochen. Er komme seit fast 20 Jahren immer wieder einmal hierher, sagte er in Hermannstadt. „Wer Rumänien vor 20 Jahren gesehen hat, wird feststellen, dass es in Vielem ein anderes und ein besseres Land geworden ist.“