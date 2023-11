Bundespräsident Steinmeier: Moskau instrumentalisiert Flüchtlinge

Steinmeier sagte, es sei jedenfalls auffällig, dass neben üblichen Routen, auf denen Flüchtlinge etwa über den Westbalkan nach Zentraleuropa kämen, in letzter Zeit häufiger Grenzübertritte insbesondere von Russland über Weißrussland und Polen nach Deutschland zu betrachten seien. „Selbstverständlich macht das die innerdeutsche Debatte über Migration und Flüchtlingsaufnahme nicht einfacher“, sagte er. „Ich unterstelle, dass man in Russland und anderswo sehr genau weiß, wie schwierig diese Debatten sind und in Staaten wie Finnland und Deutschland auch innerstaatliche Turbulenzen und damit politische Schwierigkeiten auslösen. Deshalb vermute ich, dass es nicht ganz absichtslos geschieht.“