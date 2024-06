Oradour-sur-Glane Steinmeier ruft zum Schutz des vereinten Europas auf

Nach den Erfolgen rechter Parteien bei der Europawahl hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur Verteidigung eines weltoffenen und friedlichen Europas aufgerufen. „Vergessen wir nie, was Nationalismus und Hass in Europa angerichtet haben“, sagte er am Montag in Oradour-sur-Glane im Westen Frankreichs bei einem Gedenken für die Opfer eines SS-Massakers vor genau 80 Jahren. „Vergessen wir nie das Wunder der Versöhnung, das die Europäische Union erreicht hat. Schützen wir unser vereintes Europa! Und vergessen wir nie den Wert der Freiheit.“