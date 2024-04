Staatsbesuch in der Türkei Steinmeier trifft in Istanbul auf Ablehnung

Frank-Walter Steinmeier wollte am Montag am Istanbuler Bahnhof Sirkeci demonstrieren, wie nahe sich Deutsche und Türken sind. In dem Bahnhof, einst Endstation des Orient-Express, stiegen in den 1960er Jahren Zehntausende Türken in Züge, die sie als „Gastarbeiter“ nach Deutschland brachten. Steinmeier würdigte die Leistung der türkischen Arbeiter in Deutschland und sagte, die Bundesrepublik sei „ein Land mit Migrationshintergrund“. Demonstranten am Bahnhof zeigten dem Bundespräsidenten jedoch, dass manche Türken eher Gegensätze zwischen beiden Ländern sehen als Gemeinsamkeiten. Der dreitägige Staatsbesuch aus Anlass des hundertjährigen Jubiläums diplomatischer Beziehungen zwischen Türkei und Deutschland ist für Steinmeier kein Spaziergang.