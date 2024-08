Zweiter Weltkrieg Steinmeier und Duda ehren Opfer des Warschauer Aufstands

Duda nannte es einen symbolischen Moment, dass der Bundespräsident am Gedenken an den Warschauer Aufstand teilnehme. Steinmeier stand vor dem Kranz erst still und ging dann in die Knie, um die Schleife zu richten. Er hatte bei einer Rede am Mittwochabend um Vergebung für die von Deutschen begangenen Gräueltaten gebeten. Gleichzeitig hatte er Deutsche und Polen aufgerufen, sich für ein gemeinsames Europa einzusetzen und die Ukraine zu unterstützen. Mit Duda traf der Bundespräsident auch zu einem politischen Gespräch zusammen.