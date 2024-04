Besuch in der Türkei Steinmeier würdigt Türken-Beitrag zum deutschen Wohlstand

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Beitrag türkischer Migranten zum wirtschaftlichen Wohlstand Deutschlands gewürdigt. Heute lebten in Deutschland fast drei Millionen türkeistämmige Menschen, „die unsere Gesellschaft mitprägen, mitgestalten“, sagte Steinmeier in Istanbul zum Auftakt seines dreitägigen offiziellen Besuchs in der Türkei. „Sie haben unser Land mit aufgebaut, sie haben es stark gemacht und sie gehören ins Herz unserer Gesellschaft.“