Nato Stoltenberg: Schnellere Waffenlieferungen für Ukraine

Das osteuropäische Land sei durch die Blockade neuer Waffenlieferungen in den USA den russischen Truppen seit Monaten unterlegen, sagte Stoltenberg. Es seien weniger Raketen und Drohnen als möglich abgeschossen worden. „Und Russland war in der Lage, an der Frontlinie vorzudringen“, sagte er. Es sei jedoch mehr Nachschub auf dem Weg in die Ukraine.