Nato-Generalsekretär : Stoltenberg wirbt bei EU-Gipfel für enge Zusammenarbeit

Brüssel Nach der Trump-Ära hofft die NATO jetzt auf bessere Zeiten, obwohl die USA sich als globale Ordnungsmacht immer weiter zurückziehen. Zeit für Europa, nochmal auf Gemeinsamkeiten zu setzten.

„Mehr als 90 Prozent der Menschen, die in der Europäischen Union leben, leben in einem Nato-Land“, sagte er zu Beratungen mit den Staats- und Regierungschefs. Dies zeige, dass man eine sehr große gemeinsame Bevölkerung habe und zum großen Teil mit der gleichen Nachbarschaft und den gleichen Herausforderungen konfrontiert sei. „Das alles macht es vollkommen klar, dass wir zusammenarbeiten müssen.“

Als relevante Themen für die Zusammenarbeit nannte Stoltenberg die Erhöhung der Widerstandsfähigkeit kritischer Infrastrukturen, Cyberangriffe und die Bekämpfung der Folgen des Klimawandels. Zudem gehe es weiterhin um die Stabilisierung des Westbalkans oder zum Beispiel den Umgang mit der Migration in der Ägäis.

EU-Ratspräsident Charles Michel sprach sich zum Auftakt der Gespräche mit Stoltenberg ebenfalls für eine enge Kooperation aus. Man habe eine Reihe gemeinsamer Prioritäten, sagte er. Als Beispiele nannte er unter anderem das Ziel, mehr Stabilität und Berechenbarkeit in der unmittelbaren Nachbarschaft zu erreichen.

Stoltenberg war am Freitag als Gast zu einer per Videokonferenz geführten Diskussionsrunde der europäischen Staats- und Regierungschefs eingeladen. Diese hatten am Donnerstag bereits über die Bemühungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie beraten.