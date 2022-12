Tourismus : Strafen für unehelichen Sex: Indonesien beruhigt Urlauber

Jakarta Bis zu ein Jahr Gefängnis für unehelichen Sex: Indonesien verschärft die Gesetze für unverheiratete Paare deutlich. Das dürfte Bali-Urlauber verunsichern. Nun bemüht sich die Regierung um Schadensbegrenzung.

Nach Diskussionen über künftige Strafen für unverheiratete Paare in Indonesien bemüht sich die Regierung um Schadensbegrenzung in der Tourismusbranche. Ausländische Besucher, die miteinander Urlaub in Indonesien machen, müssten nicht befürchten, etwa wegen Geschlechtsverkehrs oder Zusammenlebens außerhalb der Ehe belangt zu werden, erklärte der Vize-Justizminister des südostasiatischen Inselstaats, Edward Hiariej, am Montag.