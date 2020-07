Machtkampf um US-Präsidentenamt : Gute Aussichten für Biden in Zeiten der Seuche

Washington Der demokratische Präsidentschaftskandidat und Trump-Herausforderer Joe Biden könnte von einer Art Volksabstimmung über den Umgang mit Corona profitieren.

Es mangelt nicht an Strategen, die Joe Biden – vielleicht nicht ganz ernst gemeint – einen simplen Rat geben: am besten gar nichts machen. Der Kandidat, empfehlen sie, möge sein Haus in Wilmington, Delaware, wenn überhaupt, dann nur selten verlassen und die eigenen Aktivitäten, auch online, auf ein Minimum beschränken. Er bräuchte nur zuzusehen, wie sich der Mann, den er im Oval Office ablösen will, selbst demontiert.

So augenzwinkernd die These daherkommt, so steckt doch ein Körnchen Wahrheit darin. Wird die Wahl tatsächlich zu einer Art Volksentscheid darüber, wie Donald Trump auf die Seuche reagierte, hat Biden wohl gute Karten. Dem erratischen Krisenmanagement des Präsidenten kann er Ruhe und Kompetenz entgegensetzen. Plötzlich ist es kein Nachteil mehr, wenn einer wie Biden fast 50 Jahre seines Berufslebens in den Spitzenetagen der Politik verbrachte. 1972 erstmals zum Senator gewählt, von 2009 bis 2017 Vizepräsident an der Seite Barack Obamas, steht er wie kaum ein anderer für jene politische Elite, gegen die der Geschäftsmann Trump einen erfolgreichen Feldzug startete. Wenn nicht alles täuscht, hat die Pandemie bei einer Mehrheit der Amerikaner den rebellischen Furor zumindest vorübergehend verfliegen lassen. Jenen Zorn, von dem Trump im Duell mit Hillary Clinton, einer klassischen Vertreterin des Establishments, noch so profitierte. Wonach sich viele im Augenblick sehnen, ist „a safe pair of hands“: ein Fachmann der Politik, der mit sicherer Hand agiert. Auch wenn er keine Aufbruchstimmung erzeugt und in Rhetorik wie Habitus langweilig wirkt.