Europa : Streit um Brexit-Regelungen für Nordirland

London/Brüssel Die EU-Kommission hofft, mit neuen Vorschlägen den Streit um die Brexit-Regeln für die ehemalige Bürgerkriegsregion Nordirland endlich beizulegen. Ob London mitspielt, ist unklar.

Irlands Vizeregierungschef Leo Varadkar warnte die britische Regierung davor, weltweit Vertrauen zu verspielen, sollte sich herausstellen, dass sie das als Teil des Brexit-Abkommens ausgehandelte Nordirland-Protokoll niemals umsetzen wollte. Dann müsse „die Botschaft in alle Welt gehen, dass dies eine britische Regierung ist, die ihr Wort nicht unbedingt hält und die eingegangene Vereinbarungen nicht unbedingt einhält“, sagte Varadkar in einem Interview der irischen Rundfunkanstalt RTÉ.

Der EU-Brexit-Beauftragte Maros Sefcovic wollte noch am Abend detaillierte Vorschläge präsentieren, wie die durch das Protokoll entstandene Probleme zwischen Nordirland und dem übrigen Vereinigten Königreich gelöst werden können. Kontrollen, beispielsweise bei Lebensmitteln und Medikamenten, könnten Berichten zufolge deutlich reduziert werden. Brüssel will mit den Vorschlägen in eine neue Verhandlungsrunde mit London eintreten. Für die Menschen in Nordirland hatte der EU-Austritt bereits spürbare Konsequenzen, es kam zu Handelsproblemen und teilweise leeren Supermarktregalen.