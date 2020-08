„Irrige Äußerungen“ von Maas : Streit um Hongkong: China wirft Deutschland Rechtsbruch vor

Hongkong/Peking/Berlin Die Verschiebung der Wahl in Hongkong stößt weltweit auf scharfe Kritik. Die demokratischen Kräfte sehen „Wahlbetrug“. Der Streit sorgt auch für Spannungen zwischen Deutschland und China.

„Wir behalten uns das Recht zu weiteren Reaktionen vor“, hieß es in einer Stellungnahme, die Chinas Botschaft in Berlin verbreitete. Es wurde auch Verärgerung über „irrige Äußerungen“ von Außenminister Heiko Maas (SPD) geäußert.

US-Außenminister Mike Pompeo verurteilte das Vorgehen am Sonntag. „Es gibt keinen stichhaltigen Grund für eine derart lange Verschiebung.“ Die Entscheidung zeige, dass China nicht vorhabe, sich an die Zusagen bei der Rückgabe der früheren britischen Kronkolonie 1997 zu halten. „Es ist wahrscheinlich, dass Hongkong nie wieder in der Lage sein wird, zu wählen“, meinte Pompeo in einer Stellungnahme.