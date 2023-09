Migration Streit zwischen Rom und Berlin wegen ziviler Seenotretter

Italiens Außenminister Antonio Tajani äußerte in einem Interview mit der Zeitung "La Repubblica" Besorgnis über die Ankunft von sieben NGO-Schiffen, einige davon unter deutscher Flagge, die auf dem Weg nach Lampedusa seien. "Das kommt mir wirklich seltsam vor. An dem Tag, an dem über einen möglichen EU-Pakt verhandelt wird, kommen all diese Schiffe", kommentierte Tajani.