Konflikt : Süd- und Nordkorea testen ballistische Raketen

Seoul Nordkorea will nicht über sein umstrittenes Atomwaffenprogramm verhandeln; stattdessen setzt das Regime seine Raketentests fort. Südkorea macht nur wenig später einen eigenen Raketentest öffentlich.

Die verfeindeten Bruderstaaten Süd- und Nordkorea haben innerhalb weniger Stunden eigene ballistische Raketen getestet. Nur wenige Tage nach dem Test von Marschflugkörpern habe Nordkorea zwei Kurzstreckenraketen in Richtung offenes Meer abgefeuert, heißt es vom südkoreanischen Generalstab.

Später erklärte das Präsidialamt in Seoul, Südkorea habe erstmals eine eigenständig entwickelte ballistische Rakete von einem getauchten U-Boot aus gestartet. Präsident Moon Jae In habe den erfolgreichen Versuch in einem Testzentrum im Westen des Landes verfolgt.