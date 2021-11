Personen : Südafrikas ehemaliger Präsident de Klerk ist tot

Kapstadt Sein Reformkurs hatte das Ende der Apartheid in Südafrika eingeläutet und brachte ihm einen Friedensnobelpreis ein. Nun ist der ehemalige Präsident Südafrikas mit 85 Jahren gestorben.

De Klerk, der 1989 mit einem radikalen Reformkurs die Abschaffung von Südafrikas rassistischem Apartheid-Regime einleitete, sei im Alter von 85 Jahren gestorben, teilte die FW de Klerk Stiftung am Donnerstag mit. Er sei am Donnerstagmorgen in seinem Haus in der Touristenmetropole Kapstadt friedlich dem Kampf gegen die Krankheit erlegen, hieß es.