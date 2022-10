Konflikt : Südkorea: Nordkorea feuert erneut Artilleriegeschosse ab

Seoul Wieder landen Raketen in der maritimen Pufferzone: Die Frequenz der Raketentests Nordkoreas bleibt hoch.

Nordkorea hat erneut Artilleriegeschosse in die Gewässer entlang der innerkoreanischen Grenze abgefeuert. Wie die Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf den südkoreanischen Generalstab am Freitag berichtete, handelte es sich um rund 80 Geschosse in Richtung des Gelben Meeres nach Westen und weitere 200 in Richtung des Japanischen Meeres. Diese landeten jeweils in den sogenannten maritimen Pufferzonen, welche 2018 zur Reduzierung der innerkoreanischen Spannungen eingerichtet wurden.