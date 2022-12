Neujahrsansprache : Sunak warnt vor andauernden Problemen für Großbritannien

Der britische Premierminister Rishi Sunak blickt positiv in die Zukunft. Foto: Henry Nicholls/Pool Reuters via AP/dpa

London Der britische Premier weiß, dass er nächstes Jahr mit Herausforderungen konfrontiert wird. Aber: „2023 wird uns die Gelegenheit geben, Großbritanniens Vorteile auf der Weltbühne zu präsentieren.“

Der britische Premierminister Rishi Sunak warnt in seiner Neujahrsansprache vor einem schwierigen neuen Jahr. „Ich werde nicht so tun, als würden alle unsere Probleme im neuen Jahr verschwinden“, sagte Sunak.

Mit Blick auf die Krönung von König Charles III. am 6. Mai sagte Sunak, das Land werde mit Stolz auf alles zusammenkommen, was dieses Land großartig mache. „Ja, 2023 wird uns vor Herausforderungen stellen, aber die Regierung, die ich anführe, setzt Ihre Prioritäten an die erste Stelle“, sagte der Premier an die Bürger gerichtet.