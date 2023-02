Brexit-Streit : Sunak wirbt in Nordirland um Unterstützung EU-Einigung

Sunak wirbt in Nordirland um Unterstützung EU-Einigung

Dem britischen Premierminister Rishi Sunak gelingt womöglich, was seinen Vorgängern versagt blieb. Foto: Liam Mcburney/PA/dpa

Belfast Der britische Premier preist nach der Einigung mit Brüssel Nordirland als die „aufregendste Wirtschaftszone der Welt“. Ob die Abmachung Bestand hat, liegt aber nicht allein in seiner Hand.

Die am Montag erzielte Einigung soll einen jahrelangen Streit zwischen der EU und Großbritannien beenden und den Handel zwischen Nordirland und dem Rest des Vereinigten Königreichs vereinfachen. Doch viel hängt davon ab, ob das Abkommen bei der Protestantenpartei DUP in Nordirland Anklang findet. Die Anhänger der Union Nordirlands mit Großbritannien blockieren aus Protest zu den bisherigen Regelungen seit Monaten eine Regierungsbildung in der Provinz.