Abstimmung : Superwahltag in Großbritannien: Wie entscheidet Schottland?

London/Edinburgh Mehr als 130 Kommunalwahlen in England, dazu Parlamentswahlen in Schottland und Wales: Das Vereinigte Königreich erlebt einen „Super-Donnerstag“.

Schottland hat begleitet von einer emotionalen Debatte um die Unabhängigkeit ein neues Parlament gewählt. Mehr als 4,2 Millionen Menschen waren in dem britischen Landesteil am Donnerstag zur Abstimmung aufgerufen.

Auch in anderen Teilen des Vereinigten Königreichs wurde am „Superwahltag“ abgestimmt: In Wales wählten die Menschen ebenfalls ein neues Parlament, in weiten Teilen Englands neue Gemeinde- und Bezirksräte sowie Bürgermeister - unter anderem in London. Stimmzettel konnten bis 23.00 Uhr (MESZ) abgegeben werden. Mit Ergebnissen wird größtenteils erst am Wochenende gerechnet.