Myanmar : Suu Kyi wegen Wahlbetrugs zu weiterer Haftstrafe verurteilt

Naypyidaw In den vergangenen Monaten wurde die entmachtete Regierungschefin Aung San Suu Kyi bereits zu insgesamt 17 Jahren Haft wegen verschiedener Vergehen verurteilt. Nun kommen weitere Strafen hinzu.

Ein von der Militärjunta kontrolliertes Gericht in Myanmar hat die entmachtete Regierungschefin Aung San Suu Kyi zu weiteren drei Jahren Haft verurteilt. Zudem müsse die 77-Jährige in diesem Zeitraum Zwangsarbeit leisten, bestätigten Justizkreise am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. In dem Verfahren ging es um angeblichen Wahlbetrug. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.