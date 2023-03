Lage in Syrien Heftige Gefechte zwischen US-Soldaten und iranischen Milizen

Im Osten Syriens bekämpfen sich US-Soldaten und iranische Milizen so heftig wie seit Jahren nicht mehr. Mindestens 20 Menschen – die meisten von ihnen pro-iranische Kämpfer – starben seit Donnerstag bei Angriffen mit Drohnen, Raketen und Kampfflugzeugen, wie aus US-Angaben und Berichten von Aktivisten hervorging. Die Eskalation könnte einen Versuch Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens torpedieren, die Atomverhandlungen mit dem Iran wieder in Gang zu bringen. Diplomaten der drei Länder hatten sich vorige Woche in Oslo heimlich mit dem iranischen Vize-Außenminister und Atom-Unterhändler Ali Bagheri Kani getroffen.