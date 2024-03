Angriff der russischen Luftstreitkräfte Putins anderer Krieg in Syrien

Der Angriff der russischen Luftstreitkräfte begann um 12 Uhr am Mittag. Ziel war ein Lager für Binnenflüchtlinge am Rande des Dorfes Al Hamama in Nordwest-Syrien. Eine Bombe traf Zelte und tötete drei Frauen und zwei Kinder aus einer Familie. Rund 250 Flüchtlinge waren gezwungen, das verwüstete Camp zu verlassen. Nach bisherigen Erkenntnissen der UN-Untersuchungskommission zu Syrien gab es keinen triftigen militärischen Grund für die russische Attacke.