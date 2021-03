Positiver Test : Syriens Präsident Baschar al-Assad hat Corona

Damaskus Baschar al-Assad und seine Frau Asma klagen über „leichte Symptome“ und wollen zwei bis drei Wochen in häusliche Quarantäne gehen. Ein PCR-Test hatte zuvor eine Infektion mit dem Coronavirus ergeben.

Syriens Präsident Baschar al-Assad und seine Frau Asma sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Beiden gehe es gesundheitlich gut, teilte das syrische Präsidialamt am Montag mit.

Der Staatschef und seine Frau hätten „leichte Symptome“ verspürt und sich daraufhin einem PCR-Test unterzogen. Das Paar werde sich für zwei bis drei Wochen in häusliche Quarantäne begeben und die Arbeit von dort fortsetzen.

In Syrien wurden seit Beginn der Pandemie vor gut einem Jahr mehr als 15.000 Corona-Infektionen und 1000 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Hilfsorganisationen warnen, dass das Corona zunehmend um sich greift, vor allem in Nordwesten des Landes.