China-Konflikt : Taiwan: Abgeordnete warnen vor ungewollter Eskalation

Deutsche Parlamentarier im Außenministerium in Taipeh. Foto: Yu-Tzu Chiu/dpa

Taipeh China droht mit der Eroberung Taiwans. Seine Kriegsschiffe und Militärjets provozieren verstärkt die taiwanischen Streitkräfte. Eine Bundestagsdelegation informierte sich vor Ort über die Lage.

Mit den verstärkten Einsätzen des chinesischen Militärs in direkter Nähe von Taiwan wächst nach Einschätzung von Bundestagsabgeordneten auch die Gefahr ungewollter Zwischenfälle. „Wenn die Zahl der gezielten Operationen zunimmt, hat es immer auch die Gefahr, dass etwas unbeabsichtigt außer Kontrolle gerät“, sagte der Vorsitzende des Bundestagsausschusses für die Beziehungen zu Taiwan, Klaus Peter Willsch, am Donnerstag vor der Presse in Taipeh.