Afghanistan : Taliban rufen weibliches Gesundheitspersonal zur Arbeit

Taliban rufen in Afghanistan das weibliche Gesundheitspersonal auf zur Arbeit zurückzukehren. Foto: Diego Radames/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Kabul Nach der erneuten Machtübernahme der Taliban in Afghanistan ist noch unklar, wie die Situation sich für Frauen entwickelt. Offenbar wird nun wenigen Berufsgruppen wieder erlaubt zur Arbeit zu kommen.

Das Gesundheitsministerium weise alle weiblichen Mitarbeiter in der Hauptstadt und den Provinzen an, an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren, hieß es in einem Tweet des Taliban-Sprechers Sabiullah Mudschahid von Freitagabend. Der Ausübung ihrer Arbeit stehe nichts im Wege.