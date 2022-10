Frankreich : Tausende demonstrieren gegen die Politik von Macron

Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux (l), und Jean-Luc Melenchon (r), Gründer von La France Insoumise (LFI) und Mitglied des Linksbündnisses NUPES, bei der Demo in Paris. Foto: Christophe Archambault/AFP/dpa

Paris- Die hohen Preise sind Aufhänger für Frankreichs Linkspartei, gegen die Regierung auf die Straße zu gehen. Ein Streik mit Spritmangel an Tankstellen nervt viele zusätzlich. Droht eine große Protestwelle?

Mehrere Tausend Menschen haben in Paris am Sonntag gegen die Politik von Präsident Emmanuel Macron demonstriert. Zu dem „Marsch gegen das teure Leben und das Nichtstun in der Klimakrise“ hatte die Linkspartei von Jean-Luc Mélenchon aufgerufen.