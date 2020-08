Zweifel an Wahl in Belarus : Tausende Menschen bei Protesten in Belarus festgenommen

Tausende Menschen bei Protesten in Belarus festgenommen

Zweifel an Wahl in Belarus

Die Polizei verhaftet einen Demonstranten während eines Massenprotests in Minsk. Foto: Sergei Grits/AP/dpa

Minsk In Belarus gehen die Menschen weiter gegen Präsident Lukaschenko auf die Straße. Viele glauben nicht, dass es bei seiner Wiederwahl mit rechten Dingen zuging. Der Sicherheitsapparat geht hart gegen das eigene Volk vor.

Bei der zweiten Protestnacht gegen Manipulationen bei der Präsidentenwahl in Belarus (Weißrussland) sind wieder Tausende Menschen festgenommen worden.

Landesweit werde gegen mehr als 2000 weitere Demonstranten ermittelt, teilte das Innenministerium in Minsk der Staatsagentur Belta zufolge mit. Rund 20 Sicherheitskräfte seien verletzt worden.

Über die Zahl der verletzten Demonstranten war zunächst nichts bekannt. Auf Fotos und Videos in sozialen Netzwerken waren viele blutüberströmte verletzte Bürger zu sehen. Mindestens ein Mann starb in der Nacht zum Dienstag, weil nach Darstellung der Behörden ein Sprengsatz in seiner Hand explodierte.