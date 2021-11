Terroranschlag in Liverpool : Taxi-Explosion - Angreifer bereitete sich monatelang vor

Liverpool Nach der tödlichen Autoexplosion vor einer Klinik kommen immer mehr Details ans Licht. Der Verdächtige, der bei der Detonation ums Leben kam, verbrachte mehrere Monate damit, Material für eine Bombe zu kaufen.

Der Mann habe vor sieben Monaten eine Wohnung in Liverpool gemietet und „mindestens“ seit dem Material für seine selbstgebaute Bombe gekauft, sagte der zuständige Polizeikommissar am Mittwoch. Es gebe außerdem Hinweise darauf, dass der 32-Jährige psychische Probleme gehabt habe.

Bei der Detonation und dem anschließenden Feuer in einem Taxi am Sonntag in Liverpool war dessen Fahrgast ums Leben gekommen. Der Mann trug den selbstgebauten Sprengsatz nach Ansicht der Polizei selbst mit sich. Er hatte sich zuvor zu einer Frauenklinik bringen lassen. Der Taxifahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Polizei stuft den Vorfall als Terrorismus ein.