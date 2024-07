Aktionen in mehreren Städten Terrorverdacht: Polizei rückt in Belgien zu Razzien aus

Im Zuge von Terrorermittlungen hat es in Belgien in mehreren Städten und Gemeinden insgesamt 14 Hausdurchsuchungen gegeben. Wie die belgische Staatsanwaltschaft mitteilte, wurden dabei sieben Personen aufgegriffen und zu Vernehmungen mitgenommen. Sie stehen unter anderem im Verdacht, einen Anschlag vorbereitet zu haben. Zu möglichen konkreten Zielen gab es den Angaben zufolge zunächst keine Erkenntnisse. Die Durchsuchungen erfolgten unter anderem in Antwerpen, Brüssel, Lüttich, Gent und Leopoldsburg.