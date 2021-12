Konflikte : „Tiergartenmord“-Urteil: Kreml hofft auf Kontakt mit Scholz

Spurensicherung am Tatort. Foto: Paul Zinken/dpa

Moskau Das Urteil eines Berliner Gerichts im Tiergarten-Prozess belastet das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland schwer. Russland setzt nun aber offenbar auf baldige Gespräche.

„Wir hoffen, dass es Kontakte geben wird“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag in Moskau der Agentur Interfax zufolge. Russland schätze die Beziehungen zu Deutschland und sei an deren Ausbau interessiert. „Wir erwarten und hoffen auf Kontinuität Deutschlands gegenüber Russland.“