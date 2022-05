Ukrainischer Präsident : „Time“ listet Selenskyj unter 100 einflussreichsten Menschen

Wolodymyr Selenskyj gehört dieses Jahr laut «Time Magazine» zu den einflussreichsten Menschen. Foto: Ukraine Presidency/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa

New York Jährlich kürt das renommierte „Time Magazine“ die 100 einflussreichsten Menschen des Jahres. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat es dieses Mal auch auf die Liste geschafft.

„Mit Präsident Selenskyj haben die Menschen in der Ukraine ein Staatsoberhaupt, das ihrer Tapferkeit und ihrer Widerstandsfähigkeit würdig ist, während Bürger über das ganze Land hinweg... für ihr Zuhause und ihre Freiheit kämpfen“, schreibt dazu US-Präsident Joe Biden. Im russischen Krieg gegen sein Land habe Selenskyj „seine Spuren in der Geschichte hinterlassen“. Auch der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee, Walerij Saluschnyj, schaffte es auf die bereits am Montag veröffentlichte Liste.