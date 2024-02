Nach Tod von US-Soldaten USA wollen Iran dauerhaft schwächen

Die Städte Al-Qaim, Al-Bukamal, Al-Mayadin und Deir es-Zor im irakisch-syrischen Grenzgebiet haben zwei Dinge gemeinsam: Sie liegen an einer Route, über die der Iran verbündete Milizen im Nahen Osten mit Waffen versorgt – und sie wurden in der Nacht zum Samstag von den USA bombardiert. Amerika will mit seinen Luftangriffen im Irak, in Syrien und im Jemen mehr erreichen, als den Tod von drei US-Soldaten zu rächen und den Iran zu warnen. Die Auswahl der Angriffsziele zeigt, dass Washington die Gelegenheit nutzen will, um die über Jahre aufgebauten iranischen Versorgungswege zu zerstören und den Iran dauerhaft zu schwächen.