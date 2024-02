Justiz Top-Terrorist Abdeslam künftig in Frankreich hinter Gittern

Der für die islamistischen Anschläge in Paris und Brüssel verurteilte Terrorist Salah Abdeslam wird künftig in Frankreich inhaftiert sein. Wie die belgische Generalanwaltschaft mitteilte, wurde der Islamist von einem Gefängnis in Brüssel an die belgisch-französische Grenze gebracht. Dort sei er dann von den französischen Behörden in Empfang genommen worden. Er werde in der Pariser Region seine Strafe absitzen, teilte Frankreichs Justizminister Éric Dupond-Moretti über X, ehemals Twitter mit.