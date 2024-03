Krieg in Nahost Tote bei Angriffen auf Hisbollah-Ziele - Raketen auf Israel

Sie forderten außerdem die Aufnahme von Verhandlungen mit internationaler Hilfe zur „Beendigung und Überwindung des gegenwärtigen Gewaltkreislaufs“. Nur so könne „eine umfassende Lösung für einen gerechten und dauerhaften Frieden hier in dem Land vorangebracht werden, in dem unser Herr sein Leben geopfert hat“. Am Karfreitag tragen Christen in Jerusalem traditionell bei einer Prozession auf der Via Dolorosa (deutsch: Leidensweg) Kreuze aus Holz, während sie zur Grabeskirche gehen, wo Jesus nach dem Glauben vieler Christen gekreuzigt und begraben wurde und von den Toten auferstanden ist. In diesem Jahr fällt Ostern mit dem muslimischen Fastenmonat Ramadan zusammen.