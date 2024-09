Krieg in der Ukraine Tote und Verletzte nach russischem Luftschlag gegen Ukraine

In Italien sprach Selenskyi auch von dem Ziel, die Ukraine unabhängiger von Waffenlieferungen aus dem Ausland machen. „Wir sind dabei unterirdische Waffenproduktionsanlagen einzurichten, so dass ukrainische Soldaten sich selbst verteidigen können, selbst dann, wenn sich der Nachschub unserer anderen Partner verzögern sollte,“ sagte Selenskyj während eines Vortrages in Cernobbio in Norditalien. Die Ukraine habe ihre „eigenen neuen Drohnen und Raketen entwickelt,“ und man sei bereit, diesen Krieg zurück nach Russland zu bringen, um Putin unter Druck zu setzen.