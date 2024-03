US-Vorwahlen Transatlantiker: Weiter auf alle US-Szenarien vorbereiten

In den USA finden Anfang November Präsidentschaftswahlen statt. Wer Präsidentschaftskandidat werden will, muss sich zunächst in den parteiinternen Vorwahlen durchsetzen. Der „Super Tuesday“ gilt als wichtige Etappe im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur. Bei dem Vorwahl-Marathon in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten zementierte Trump am Dienstagabend (Ortszeit) seine Spitzenposition.