Volksheld : Trauerfeier für Nobelpreisträger Tutu in Südafrika

Trauerfeier für Nobelpreisträger Tutu in Südafrika

Mpho Tutu sitzt am Sarg ihres Vaters, des emeritierten anglikanischen Erzbischofs Desmond Tutu. Foto: Nic Bothma/Pool EPA/AP/dpa

Kapstadt Er stand für Menschlichkeit und Freiheit, für hartnäckigen Einsatz, aber auch für Bescheidenheit: Bischof Tutu. Nun nimmt Südafrika von seinem weltweit verehrten Friedensnobelpreisträger Abschied.

Südafrika verabschiedete sich von seinem Volkshelden und Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu. In der St.-Georgs-Kathedrale von Kapstadt fand die Trauerfeier für den am Sonntag zuvor verstorbenen weltbekannten Menschenrechtler und emeritierten anglikanischen Erzbischof statt.

„Wenn wir den Begriff ,globale Ikone' so verstehen, dass sie große moralische Statur hat, außergewöhnliche Qualitäten und einen Dienst an der Menschheit vollbringt, kann es keinen Zweifel geben, dass er sich auf den Mann bezieht, den wir heute beerdigen“, sagte Präsident Cyril Ramaphosa während seiner Trauerrede. Tutu sei ein Kreuzritter im Kampf für Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit und Frieden gewesen, nicht nur in Südafrika, sondern weltweit.