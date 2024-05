Unfälle Trauerfeiern für Irans Präsident und Außenminister

Trauerzeremonien für den gestorbenen Präsidenten Raisi und die anderen Opfer waren neben Teheran auch in der religiösen Hochburg und Pilgerstadt Ghom geplant. Bei der Ankunft der Särge am Flughafen in Teheran zur Überstellung nach Ghom spielte eine Militärkapelle, wie ein Video der Agentur Irna zeigte. Die Leichname wurden über einen roten Teppich getragen. In der Hauptstadt Teheran wurden wegen des Trauerzugs eine Reihe von Verkehrsbeschränkungen verhängt. Irans Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei hatte eine fünftägige Staatstrauer angeordnet.