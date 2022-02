Corona-Demonstrationen : Trucker-Proteste in Kanada: Polizei nimmt zwei Anführer fest

Ottawa Seit Wochen demonstrieren in Kanada Tausende gegen Corona-Beschränkungen und Impfvorschriften - unter anderem wurden Grenzübergänge blockiert. Nun hat die Polizei zwei führende Organisatoren festgenommen.

Die Behörde hatte am Nachmittag nochmals die verbleibenden Protestierenden dazu aufgefordert, das Stadtzentrum Ottawas schnellstmöglich zu verlassen. „Maßnahmen stehen unmittelbar bevor“, warnte Interimspolizeichef Steve Bell. Man habe in den vergangenen Tagen direkt mit den Demonstranten kommuniziert und sie vor den Konsequenzen gewarnt, wenn sie sich nicht an diese Regeln halten würden. Die Polizei errichtete demnach am Donnerstag einen Sicherheitsbereich mit rund 100 Kontrollpunkten in der Innenstadt.