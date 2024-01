US-Justiz Trump bei Start von zweitem Verleumdungsprozess im Gericht

Der Prozess begann an einem Gericht in Manhattan mit der Auswahl einer neunköpfigen Geschworenen-Jury. Auch Carroll kam persönlich und blieb - im Gegensatz zu Trump, der das Gebäude in der Mittagspause wieder verließ - auch über die Auftaktplädoyers beider Seiten am Nachmittag bis zum Ende des Gerichtstermins. Sowohl Carrol als auch Trump äußerten sich zum Auftakt nur über ihre Anwälte.