Ex-US-Präsident : Trump: „Deutschland ist Geisel Russlands“

Washington Der ehemalige US-Präsident Donald Trump geht mit der Bundesregierung hart ins Gericht. Deutschland sei eine „Geisel Russlands“, so der 75-Jährige mit Blick auf die Gaspipeline Nord Stream 2.

Nord Stream 2 soll unter Umgehung der Ukraine russisches Gas nach Deutschland bringen. In den USA gibt es seit Jahren massive Kritik an dem Projekt, die seit der Eskalation der Ukraine-Krise noch einmal erheblich zugenommen hat. Scholz wird von einigen Bündnispartnern vorgeworfen, in der Ukraine-Krise zu wenig Druck auf Russland auszuüben. Auch in den USA sind Zweifel laut geworden, ob man im Ernstfall auf Deutschland zählen könne.