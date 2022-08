USA : Trump: FBI hat bei Durchsuchung Reisepässe „gestohlen“

Washington Eine Woche nach der Durchsuchung seines Anwesens im US-Bundesstaat Florida erhebt der ehemalige US-Präsident Trump schwere Vorwürfe gegen das FBI.

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat der Bundespolizei FBI vorgeworfen, bei der Durchsuchung seines Anwesens Mar-a-Lago seine Reisepässe „gestohlen“ zu haben. „Wow! Bei der Razzia des FBI in Mar-a-Lago haben sie meine drei Pässe (einer davon abgelaufen) zusammen mit allem anderen gestohlen“, schrieb Trump am in dem von ihm mitgegründeten sozialen Netzwerk Truth Social.