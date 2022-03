Parteien : Trump fordert von Putin schädliche Informationen zu Biden

Washington Vorwürf gegen den Sohn von US-Präsident Biden hat Ex-Präsident Donald Trump schon im Wahlkampf zu lancieren versucht. Nun will der Republikaner Biden direkt attackieren - und fordert von Putin Unterstützung.

„Also ich würde davon ausgehen, dass Putin die Antwort weiß. Ich denke, er sollte es veröffentlichen. Ich finde, wir sollten die Antwort kennen“, sagte Trump in einem am Dienstagabend (Ortszeit) veröffentlichten TV-Interview. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine war in dem knapp 30 Sekunden langen Ausschnitt des Gesprächs kein Thema.