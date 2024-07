Versammlung der Republikaner Trump geht in Parteitagsrede nur kurz auf neuen Vize ein

Trump hatte zu Beginn des Parteitages bekanntgegeben, dass er Vance zu seinem Vizepräsidentschaftskandidaten auserkoren habe. Der Bestseller-Autor und Jurist wurde am Montag offiziell nominiert und hielt am Mittwochabend (Ortszeit) seine erste Rede in der neuen Rolle. Vance präsentierte sich dabei als Mann, der aus einfachen Verhältnissen kommt, und richtete sich vor allem an die Arbeiterschicht in den sogenannten Swing States. Dies sind die bei den Wahlen besonders umkämpften Bundesstaaten.