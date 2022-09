Zivilklage gegen Ex-Präsidenten : Trump gerät in schwere rechtliche Fahrwasser

Donald Trump Anfang September bei einer Kundgebung in Pennsylvania. Gegen den früheren US-Präsidenten laufen mehrere Ermittlungsverfahren. Foto: dpa/Mary Altaffer

New York Donald Trumps rechtlichen Probleme werden größer. Am selben Tag, an dem der Bundesstaat New York ihn wegen fragwürdiger Geschäftspraktiken verklagt, demontiert ein Berufungsgericht seine Verteidigungsstrategie in der Affäre um die auf Mar-A-Lago gehorteten Staatsgeheimnisse.