„Niemand mag mich“ : Trump lamentiert über Corona-Umfragewerte

US-Präsident Donald Trump beschwert sich in einer Pressekonferenz über schlechte Umfragewerte. Foto: Evan Vucci/AP/dpa

Washington Trump hat schlechte Umfragewerte - der Immunologe Fauci, der das Weiße Haus berät, jedoch nicht. Der US-Präsident hat eine Vermutung, woran das liegen könnte.

US-Präsident Donald Trump hat sich über seine Beliebtheitswerte in Umfragen beklagt. „Ein Mann arbeitet für uns - mit uns, sehr eng, Dr. (Anthony) Fauci, und Dr. (Deborah) Birx, die auch sehr geschätzt wird. Sie werden sehr geschätzt, aber niemand mag mich“, sagte er.

Fauci und Birx gehören zur Coronavirus-Arbeitsgruppe des Weißen Hauses. „Es kann nur an meiner Persönlichkeit liegen“, fügte Trump bei der Pressekonferenz hinzu. Er betonte, er verstehe sich mit dem renommierten Immunologen Fauci sehr gut. „Und er hat diese hohen Zustimmungswerte. Warum also habe ich - und auch die Regierung - keine hohen Zustimmungswerte in Bezug auf das Virus? Sie sollten sehr hoch sein.“