Justiz Cohen im Kreuzverhör - Ende von Trump-Prozess in Sicht

Derweil ist ein Ende des Prozesses in Sicht: Cohen ist der letzte Zeuge der Anklage. Danach ist es an der Verteidigung, entlastende Zeugen aufzurufen, bevor es zu den Schlussplädoyers kommt. So weit könnte es frühestens kommende Woche sein. Am Freitag pausiert der Prozess, weil Trump die Schulabschlussfeier seines Sohnes Barron besuchen möchte. Am Ende des Verfahrens müssen die zwölf Geschworenen eine einstimmige Entscheidung treffen. Richter Juan Merchan würde im Falle einer Verurteilung das Strafmaß festlegen. Trump droht eine mehrjährige Haftstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt werden könnte.