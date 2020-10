Beraterin war infiziert : Trump und First Lady positiv auf Coronavirus getestet

Washington Die USA sind auf der Zielgeraden zur Wahl im November. Nun hat sich US-Präsident Donald Trump mit dem Coronavirus angesteckt. Eine enge Beraterin war zuvor positiv getestet worden.

„Wir werden unsere Quarantäne und Erholung sofort beginnen. Wir werden das GEMEINSAM durchstehen“, schrieb Trump in der Nacht auf Twitter. Die USA befinden sich auf der Zielgeraden zur Wahl am 3. November, bei der sich Trump um eine zweite Amtszeit bewirbt.

Die Beraterin war übereinstimmenden Medienberichten zufolge am Dienstag mit Trump in der Präsidentenmaschine Air Force One zur TV-Debatte nach Cleveland gereist, wo Trump mit seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden aufeinandertraf. Am Mittwoch reiste sie mit zu einem Wahlkampfauftritt nach Minnesota.